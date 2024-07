Google Pixel 9 bringt geniales Feature für Gruppenbilder

Seitdem in den vergangenen Wochen erste Details zum Google Pixel 9 durchgesickert sind, wächst das Interesse am neuen Smartphone, das am 13. August vorgestellt werden soll. In einem geleakten Werbevideo wird auch eine besondere neue Funktion gezeigt, die das Pixel 9 angeblich haben soll: Demnach soll das Smartphone ein neues Feature namens „Add Me“ bekommen, mit dem man nachträglich Personen zu Gruppenaufnahmen hinzufügen kann.

