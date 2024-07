Google Pixel 9 bekommt KI-Funktionen und knallpinke Farbe

Google hat auch schon mit KI-erzeugter Musik experimentiert, etwa als Hintergrundgedüdel für YouTube Shorts. Auch so eine Funktion könnte in Studio enthalten sein.

Hier ist die Beschreibung sehr kryptisch: „Du denkst es dir aus. Pixel erstellt es.“ Vermutlich wird es sich um einen KI-Generator handeln. Neben Stickern und Emojis wird der vermutlich auch per Text- bzw. Spracheingabe Bilder generieren können. Da Google auch einen Video-KI-Generator hat, könnte der ebenso in Studio integriert werden.

Bei Add Me handelt es sich um eine neue Funktion für Gruppenfotos . Hier gibt es noch keine weitergehenden Infos. Vom kurzen Beschreibungstext her dürfte es möglich sein, mehrere Fotos derselben Menschengruppe zu fusionieren, sodass wirklich alle Personen gemeinsam auf einem Foto zu sehen sind.

Die Farbe ist deutlich knalliger als Rose, in der das Pixel 8 verfügbar ist. Wie üblich gilt bei allen Leaks: Mit Vorsicht genießen. Was die neuen KI-Funktionen wirklich können und ob das Pixel 9 auch in Hot Pink erscheinen wird, wird Google am 13. August verraten.