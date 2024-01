Erste Leaks: Google Pixel 9 sieht wie ein iPhone aus

Auffallend ist in erster Linie der flache Rahmen . Dadurch erinnern die neuen Google-Smartphones nicht nur an das aktuelle iPhone-Design - sie sehen den Apple-Handys zum Verwechseln ähnlich. Auch das erst kürzlich erschienene Samsung Galaxy S24 setzt auf eine ganz ähnliche Optik - hier im futurezone-Test .

Die neue Generation der Pixel-Phones von Google werden voraussichtlich zwar erst im Herbst erwartet, erste Renderings sind aber bereits aufgetaucht. Stimmen diese ersten Bilder mit dem tatsächlichen Design überein, dann kommen das Pixel 9 und das Pixel 9 Pro in einem allseits bekanntem Look - und einer Änderung bei der Größe .

Neuerungen bei der Kamera

Beim Kamera-Setup auf der Rückseite vertrauen die 3 Hersteller aber auf ihre eigene Herangehensweise: Apple hat die Objektive in Dreiecksform angeordnet, Samsung senkrecht und Google waagrecht. Laut den ersten Leaks soll das auch beim Google Pixel 9 so bleiben.

Änderungen am Kamera-Modul stehen aber dennoch an: Während die Kamera-Leiste beim Pixel 8 noch von einer Seit zur anderen reicht und damit die gesamte Breitseite durchzieht, dürfte das nächste Pixel-Phone mit einem klassischen Aufbau für die Kamera kommen. Dieser Look sieht ein wenig nach dem faltbaren Pixel Fold aus - hier im futurezone-Test.

Außerdem könnte die Kamera des Pixel 9 ein deutliches Upgrade bekommen. Im Gegensatz zum Vorgängergerät zeigen die geleakten Renderings nun nämlich 3 Kamera-Objektive. Beim Pixel 8 waren es nur 2 Objektive. Damit könnte das Pixel 9 in Sachen Kamera zum Pro-Modell aufschließen. Auffallend ist zudem ein mysteriöser Sensor unterhalb des LED-Blitzes, den es bei Pixel 8 ebenso nicht in dieser Form gibt.

