Google Pixel 8 Pro kann jetzt auch Fieber messen

Es gibt eine Reihe an neuen Features für die Pixel-Handys. Zudem kommt das Gerät nun auch in einer neuen Farbe.

Google läutet das neue Jahr mit einem Feature-Update für die Pixel-Serie ein. Zudem kommt das Handy nun in einer neuen Farbvariante, nämlich Mint. Eine der größten Neuerungen gibt es für Besitzer*innen des Pixel 8 Pro. Das Handy kommt ja mit einem Infrarot-Temperatursensor, bislang war es damit allerdings nicht möglich, die Körpertemperatur zu messen.

Das ändert sich, wie Google bekannt gab. So spricht Google dezidiert von einem medizintauglichen (“medica-grade") Scanner. Man kann ihn entweder an die eigene oder an eine andere Stirn halten und bekommt die Temperatur angezeigt. Die Daten werden im Fitbit-Profil gespeichert, “um ein noch besseres Verständnis für Gesundheit und Wohlbefinden zu erhalten”, schreibt Google in der Ankündigung.

