Google stellt günstiges Pixel 4a offiziell vor

Nach monatelangen Gerüchten macht es Google offiziell und stellt das Pixel 4a vor. Nach dem 3a ist es die zweite Pixel-Generation, die einen günstigen Ableger bekommt. Diesmal setzt Google beim Design aber etwas um, was manche vielleicht sogar als Vorteil gegenüber dem Design der teureren Schwestermodelle betrachten.

So ist die Frontkamera des Pixel 4a auf der Vorderseite in einem Punch-Hole untergebracht. Das Display nimmt so auf der Vorderseite mehr Raum ein. Nachteil ist, dass das Pixel 4a nicht über die Vielzahl an Sensoren des teureren Modells (futurezone-Test des Pixel 4 XL) verfügt. So fehlt ein Infrarot-Sensor für die Gesichtserkennung sowie Hardware für die Gestensteuerung Motion Sense.

Ausgeliefert wird das Smartphone mit der neuesten Android Version 10, Google gibt eine Update-Garantie für 3 Jahre.