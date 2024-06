“Bereit für Massenproduktion”: E-Auto-Akku lädt 80 Prozent in 10 Minuten

Der chinesische Batteriehersteller Gotion hat auf einer hauseigenen Technologiekonferenz einen Akku vorgestellt, der sich besonders rasch laden lassen soll. Der Feststoffakku G-Current soll demnach mit 5C-Schnellladetechnologie von 0 auf 80 Prozent in 9,8 Minuten aufgeladen werden können. Möglich mache das ein neuartiger Mix an Materialien.

90 Prozent sollen in 15 Minuten möglich sein, wie es heißt. Laut dem Unternehmen soll der Akku “bereit für die sofortige Massenproduktion” sein, wie ETN berichtet. Eingesetzt werden kann der Akku unter anderem in E- und Hybrid-Autos. Bis Ende des Jahres soll die Fertigung voll angelaufen sein, wie es von der Nachrichtenagentur Nikkei heißt. G-Current kommt in 2 Ausführungen: in einer günstigeren Lithium-Eisenphosphat-Version und in einer Nickel-Mangan-Cobalt-Variante.

Stellary

Ebenfalls vorgestellt wurde der Akku Stellary. Mit ihm soll es möglich sein, von 10 auf 70 Prozent in 9 Minuten zu laden. E-Autos könnten laut dem Unternehmen so nach 5 Minuten Ladezeit rund 350 Kilometer weit kommen, nach 10 Minuten 600 Kilometer.

Laut Gotion habe Stellary ein “einzigartiges strukturelles Design”, das 70 Prozent der Wärme in 3 Sekunden abführen könne. Das ermögliche extrem effiziente Kühlung, auch unter extremen Bedingungen.

Ebenfalls vorgestellt wurde die Feststoffbatterie Gemstone, die eine Energiedichte von 350 Wh/kg aufweist. Sie soll bis 2030 kommerziell verfügbar sein und dann mit einer Ladung eine Reichweite von bis zu 1.000 Kilometer bringen.

VW als Partner

Gotion High-Tech wurde 2006 in der Provinz Anhui geründet und zählt zu den großen Aufsteigern an chinesischen Akku-Herstellern. Großer Anteilseigner ist Volkswagen. Gemeinsam mit dem deutschen Autokonzern werden Batteriepacks auch in Europa, konkret im deutschen Göttingen produziert. Die chinesische Firma lässt zudem auch in den USA produzieren.