Gratis-Tools: So steuert man seinen Computer fern

Die Möglichkeit, den eigenen Rechner fernzusteuern, kann in vielen Situationen praktisch sein. Etwa dann, wenn man unterwegs auf Funktionen oder Daten zugreifen möchte. Aber auch dann, wenn man seinen PC als Medienwiedergabegerät verwendet und so Video- und Musikwiedergabe steuert. Das Fernsteuern über Smartphone oder über einen anderen Rechner kann unter Umständen sogar die einzige Art und Weise sein, einen Computer zu steuern: Zum Beispiel wenn man einen Mini-PC - wie einen Raspberry PI - vielleicht generell an keinem Bildschirm angeschlossen hat und zum Beispiel nur als Server verwendet. Ein anderes Szenario ist, wenn man nicht den eigenen, sondern fremde PCs fernsteuert. So kann man etwa den Eltern in der anderen Stadt schnell IT-Support geben und sich dem streikenden Drucker-Treiber widmen.

Es gibt zahlreiche Programme und Apps, die es in ein paar Mausklicks erlauben, Rechner fernzusteuern. Dabei spielt es in der Regel keine Rolle, ob man selbst vor einem Computer sitzt, oder per Smartphone oder Tablet fernsteuern möchte. Fast alle vorgestellten Tools (Ausnahme: UltraVNC) bieten diese Möglichkeiten. Die Software-Lösungen erlauben es außerdem alle, die Bildschirmauflösung anzupassen und verschiedene Tastenkombinationen zu übermitteln.

Die einfachste Lösung: TeamViewer

Eines der populärsten Tools für die Fernsteuerung von Rechnern ist TeamViewer. Es ist für Privatnutzer kostenlos und ermöglicht es, mit wenigen Mausklicks PCs, Macs oder auch Smartphones fernsteuern. Neben der einfachen Bedienbarkeit ist die Plattformunterstützung eine der größten Stärken von Teamviewer. Egal ob Windows, MacOS, Linux, Android oder iOS: Für nahezu jedes Betriebssystem gibt es eine App. Dabei sollte man aber beachten, dass manche Versionen (etwa die für iOS oder Chrome OS) es nur erlauben, andere Geräte fernzusteuern, jedoch nicht, selbst ferngesteuert zu werden.

Die TeamViewer-Software gibt es in mehreren Varianten. Will man selbst fernsteuern, muss man die Standard-Version installieren. Auf dem Rechner, der ferngesteuert werden soll, reicht es ein schlankes Empfänger-Tool auszuführen, für das es nicht einmal Admin-Rechte braucht. Führt man es aus, zeigt es eine ID und ein Passwort an. Das muss der Gegenüber nur eingeben, um sich mit dem PC verbinden zu können.

Wahlweise kann man auch einrichten, dass ein Rechner permanent mit einem bestimmten TeamViewer-Account gesteuert werden kann, sofern er eingeschaltet ist.