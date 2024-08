Gratis-Version von ChatGPT erstellt Bilder - mit einem Haken

Mehr als ein „Hineinschnuppern“ in die Funktion erlaubt ChatGPT-Entwickler OpenAI in der Gratis-Version dennoch nicht.

Während man in der Pro-Version 50 Bilder pro Tag generieren kann, sind es in der Gratis-Version nur 2 pro Tag. Das ist sogar deutlich weniger als Microsofts Image Creator , der täglich 15 Bildgenerierungen erlaubt. Beide Plattformen nutzen die Bilder-KI DALL-E 3 , um neue Bilder zu generieren oder bestehende Bilder zu erweitern.

Es ist nicht das erste Mal, dass ChatGPT Pro-Funktionen in seiner Gratis-Version anbietet. Benutzerdefinierte GPTs, die von Dritten erstellt wurden, waren vorerst etwa nur zahlenden Nutzern vorenthalten. Jetzt können sie auch in der Gratis-Version genutzt werden. Das leistungsstärkste Sprachmodell GPT-4o war kurz nach seiner Veröffentlichung ebenfalls nur in der Pro-Version nutzbar, bevor es an alle User ausgerollt wurde.