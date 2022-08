LG bringt den größten OLED-Fernseher der Welt auf den Markt

Einen OLED-Fernseher mit 97 Zoll gibt es von LG auf der in Kürze startenden IFA zu sehen.

Mit dem 97G2 bringt LG den bislang größten OLED-Fernseher auf den Markt. Die Diagonale beträgt 97 Zoll, das entspricht 2,46 Meter. Vorgestellt werden soll das Modell offiziell im Rahmen der Elektronikmesse IFA, die diese Woche in Berlin startet.

Genaue Startdaten bleibt LG vorerst schuldig. Wer den Riesen-OLED sein Eigen nennen möchte, wird jedenfalls tief in die Tasche greifen müssen. Einige Händler listen den OLED97G29LA bereits um 25.000 Euro. Wer nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte, kann auch zu kleineren Modellen greifen. In der aktuellsten 2022er-Generation von LG sind nun Fernseher ab 42 bis eben 97 Zoll vertreten, wie es heißt.

Wie in den Pressebildern ersichtlich, spekuliert LG, dass sich viele Kund*innen für die anstehende FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ein neues TV-Gerät gönnen werden. Diese Gelegenheit werden auch andere Hersteller nicht auslassen. Für Kund*innen könnte dies nicht nur neue Modelle, sondern auch attraktive Sonderangebote für ältere Generationen bedeuten, wenn man in den kommenden Wochen die Augen offen hält.