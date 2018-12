Großbritannien verbietet Faxgeräte in Behörden

Andere warnen allerdings vor der Abhängigkeit von neuen Technologien und verweisen auf den WannaCry-Angriff aus dem Jahr 2017, der das britische Gesundheitssystem besonders hart traf und für ein Chaos in Krankenhäusern und Arztpraxen sorgte. Damals hätten sich gerade alte Geräte als Rettung in der Not erwiesen, argumentieren Kritiker der Maßnahme.