Android bekommt bald Funktion für den Grünen Pass

In Österreich gibt es den „Grünen Pass“ derzeit nur als PDF in einer digitalen Form. Nur über einen Umweg kann der darin enthaltene QR-Code auch in Wallet-Apps aufgenommen werden.

Jetzt hat Google angekündigt, COVID-19-Zertifikate für Android nativ zu unterstützen. Man braucht dazu nicht einmal eine eigene App installieren.

Schnittstelle diente bisher für Gutscheine, bald auch für Impfzertifikate

Dazu adaptiert Google die „Passes“-Schnittstelle von Android. Diese wurde bisher hauptsächlich genutzt, um Gutschein-Karten in Googles-Bezahl-App „Google Pay“ anzuzeigen.

Krankenkassen und Einrichtungen der Regierung und vom Staat zugelassene Stellen können dann mit der Schnittstelle ihre Zertifikate für Android-Smartphones anbieten. Auf der Website, der E-Mail oder der SMS dieser Einrichtungen wird es dann die Option geben „Auf dem Smartphone speichern“.

Ein Pop-up taucht auf, das fragt, ob man die Datei mit Chrome oder Google Pay speichern will. Auch wenn man Google Pay nicht nutzt, wählt man diese Option. Dann kommt ein Pop-up, das fragt, ob man einen Shortcut auf dem Homescreen anlegen will. So kann das Zertifikat schnell gefunden und geöffnet werden.