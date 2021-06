Grüner Pass am Handy: "Da wäre mehr gegangen"

Doch warum passiert das immer wieder? "Solche Projekte haben einen enormen Erfolgsdruck. Da verkündet jemand, dass etwas zu einem bestimmten Tag fertig ist und funktioniert. Dann ist der Druck da, dass das auch geliefert werden muss", sagt Christian Büll, Studiengangleiter für IT Infrastruktur-Management an der FH Burgenland der futurezone.

Gebrochene Versprechen

Dann sei vor allem Erwartungsmanagement gefragt: Verschiebt man das Projekt nach hinten oder veröffentlicht man es, obwohl es nicht den Versprechungen entspricht? "Beim Grünen Pass hat man eine Lose-Lose-Situation. Er wurde verschoben und bleibt hinter den Erwartungen zurück. Da wäre sicher ein bisschen mehr gegangen". Ein Beispiel dafür gibt es in Deutschland, wo der QR-Code über die App "CovPass" des Robert-Koch-Instituts abrufbar ist.

Der österreichische Entwickler Fabian Pimminger hat zudem in wenigen Stunden eine Webanwendung geschaffen, die das PDF-Dokument in Brieftaschen-Apps am Handy verfügbar macht. Das Gesundheitsministerium argumentiert gegenüber futurezone, der QR-Code des Dokuments sei auf allen Geräten aufrufbar, weshalb man sich für diese "einfache Form der Darstellung" entschieden habe. Die Funktionalität soll aber in der Impfpass-App der ELGA integriert werden, die derzeit in Arbeit ist.