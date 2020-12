Warum der Staat im Internet versagt

Einige Personen, die sich in den vergangenen Tagen für Corona-Massentests angemeldet haben, bekamen Bestätigungs-Mails zugeschickt, die für fremde Personen bestimmt waren. Die Webseite österreich-testet.at war zeitweise nicht zugänglich, zu Beginn fehlte ihr sogar das verpflichtende Impressum. Das Chaos bei der Online-Anmeldung hat nun die Stadt Linz dazu gebracht, ganz aus dem System auszusteigen.

Die mangelhafte Umsetzung dieses IT-Projekts verstärkt den Eindruck, dass der Staat momentan kein glückliches Händchen dabei hat, seine Pläne im Internet auf zeitgemäße Art umzusetzen. Für Kopfschütteln sorgte zuletzt auch der Start des "Kaufhaus Österreich", einer Plattform, die es Nutzern eigentlich schmackhaft machen sollte, heimische Online-Shops statt Amazon zu besuchen. Stattdessen funktioniert die Suche nach bestimmten Produktkategorien nicht und hie und da wird sogar auf den großen US-Konkurrenten verlinkt.

Unterdurchschnittlich

Bei den aktuellen staatlichen IT-Misserfolgen scheint es zwei große Probleme zu geben, meint IT-Experte Johannes Adler: Qualitätssicherung und die Fähigkeit, komplexe Projekte anzugehen. "Software-Entwicklung ist ein ingenieurmäßiger Prozess wie bei einem Auto. Auf der Autobahn darf das nicht auseinanderfallen. Bei Software ist das genauso", sagt Adler, der jahrelang Geschäftsführer eines österreichischen Entwicklungs- und Beratungsunternehmens war. Beim Bewusstsein für Qualität gebe es je nach Branche Unterschiede. "Im öffentlichen Bereich liegt die Qualität eher unterhalb des Durchschnitts, ist also verbesserungswürdig."

In der Vergangenheit seien Digitalisierungsprojekte auch mit mehr Nachdruck verfolgt worden, meint Adler. "In den Jahren ab 2000 ist das Thema 'eGovernment' weltweit aufgekommen. Österreich hat massiv investiert und war in internationalen Vergleichen führend. Derzeit gibt es weniger konkrete Maßnahmen, sondern eher Lippenbekenntnisse."

Auf Partner verzichtet

Beim "Kaufhaus Österreich" sei es ein fundamentaler Fehler gewesen, das Bundesrechenzentrum mit der Umsetzung zu betrauen. "Das BRZ hat seine Kompetenzen, zählt aber nicht zu den Unternehmen mit umfangreicher Erfahrung in der Plattformentwicklung zu machen. In Österreich gibt es genügend Expertise dafür, aber man hat es verabsäumt, hierfür geeignete Partner mit an Bord zu nehmen und schwimmt zu sehr im eigenen Saft."