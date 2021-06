Grüner Pass: Corona-Tests und Genesungen werden jetzt angezeigt

Der Grüne Pass ist in Österreich seit Freitagabend jetzt auch für die Genesenen verfügbar. Bei den offiziellen "Österreich testet"-Corona-Tests hat das System bereits ab Donnerstag funktioniert. Die futurezone hat hierfür eine Step-by-Step-Anleitung zur Verfügung gestellt.

Außen vor bleiben allerdings vorerst die "Alles Gurgelt"-Tests, da die Betreiber von der Einführung des Grünen Passes laut eigenen Angaben überrascht worden sind und noch "ein paar Tage" brauchen, bis das Testzertifikat umgestellt wird. Ein genauer Starttermin konnte nicht bekannt gegeben werden.



Doch zurück zu den Genesenen: Diese können sich nun über gesundheit.gv.at via Handy-Signatur oder Bürgerkarte ihren QR-Code herunterladen. Einloggen tut man sich als Nutzer*in hierfür genau an derselben Stelle, an der man sich auch einloggt, wenn man seine ELGA-Daten abfragen möchte. In Folge kommt ein eigenes Fenster für den "Grünen Pass".