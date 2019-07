Günstig und kompakt: Erste Details zu Honda e

Urbanes Elektroauto

"Dank des Hinterradantriebs vergrößert sich der maximale Lenkeinschlag der Vorderräder, was dem Honda e einen Wendekreis von lediglich rund 4,3 Metern Radius sowie außergewöhnliche Wendigkeit selbst in Innenstädten ermöglicht", schreibt Honda in einer Aussendung.

Das "One-Pedal-Driving", das man auch von anderen E-Autos kennt, ist mit dem Honda e ebenso möglich. Drückt man das Fahrpedal, beschleunigt der Honda e wie gewohnt. Beim Lösen des Pedals erfolgt eine automatische Rekuperation-Bremsung. Diese Fahrweise soll das E-Auto besonders effizient machen.

Was das E-Auto kosten wird, ist noch unklar. Glaubt man seit längerem kolportierten Gerüchten, so soll der Wagen nicht mehr als 16.000 Euro kosten.