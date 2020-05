Handy als Bankomat-Terminal ist Idee des Monats

User „tustudent“ findet die Vorgangsweise positiv. „Es gibt nicht viele Unternehmen, die so etwas machen. Nicht selten werden Produkte und Lösungen völlig an Kunden und Usern vorbeientwickelt. Diese Gefahr kann man durch das Involvieren der Leute besser umgehen“, sagt „tustudent“. Dass nicht nur die Kunden, sondern auch die Initiatoren der Plattform, in diesem Fall Erste Bank und Sparkassen, von den Ideen der User profitieren könnten, stört den tatsächlichen TU-Studenten nicht.

„Alles geht Richtung online, egal ob es sich jetzt um das Einkaufen, als auch das Bezahlen mit elektronischen Zahlungsmitteln dreht. Ich als Kunde will künftig einfach die größtmögliche Auswahl haben, auch in Branchen und Unternehmen, die bisher in diesem Bereich eher traditionell unterwegs waren“, meint „tustudent“ im futurezone-Gespräch.

In den kommenden Wochen und Monaten wird auch die futurezone-Redaktion wiederholt interessante Ideen und User aus dem s Lab herausgreifen und diese näher vorstellen. Drei Ideen pro Monate werden zudem mit einem eigenen futurezone-Badge ausgezeichnet, der wie die vom s Lab vergebene „Top Idee“ 500 Punkte im s-Lab-User-Ranking wert ist.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation mit Erste Bank und Sparkassen.