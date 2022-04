Selbst-transformierender Optimus Prime bekommt Anhänger - um 750 Dollar

Vor einem Jahr brachte Hasbro eine 48-Zentimeter große Optimus Prime-Figur auf den Markt. Der Transformer kann sich per Sprachbefehl oder Knopfdruck in der App in einen Sattelschlepper verwandeln. Möglich machen das 27 Servomotoren.

Nun gibt es auch den passenden Anhänger, den man separat kaufen kann, wie The Verge berichtet.

Er kann sich wie Optimus Prime ebenfalls automatisch transformieren. Zudem beinhaltet ein eigenes motorisiertes und lenkbares Miniaturfahrzeug auf 6 Rädern sowie einen entfaltbaren Geschützturm.

Die Türen lassen sich per Sprachbefehl öffnen, damit der „Roller“ eine Rampe hinunterfahren kann. Alle Komponenten können zusätzlich mithilfe einer eigenen App gesteuert werden.