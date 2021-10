Hasbro bringt Nerf-Version des Halo Needler in Originalgröße

Der Spielwaren-Hersteller bringt die Kultwaffe aus dem Videospiel Halo als Spielzeug – diesmal in einer brauchbaren Variante.

Hasbro bietet seit geraumer Zeit lizenzierte Varianten seiner Schaumstoffpfeil-Schießprügel an. So gab es schon Nerf-Spielzeug zu Star Wars, Fortnite und Halo. Gerade letzteres war aber enttäuschend für die Fans.

Hasbro will das wiedergutmachen und bringt jetzt den LMTD Halo Needler. Unter dem „LMTD“-Label sind schon zuvor das Pulse Rifle aus Aliens und das Gewehr aus The Mandalorian erschienen. Nerf-Blaster dieser Reihe sind besonders detailliert. Sie richten sich an Erwachsene und sind deshalb auch deutlich größer als die üblichen Nerf-Blaster. Im Fall des Needlers ist die Größe fast 1:1.