HiFi-Lautsprecher machen Wärmepumpen umweltfreundlicher

Start-ups arbeiten an sogenannten "akustischen Wärmepumpen", die ohne klimaschädliche Kältemittel auskommen.

Mitten in der Klima- und Energiekrise erweisen sich Wärmepumpen als wertvolle Technologie, um Häuser und Wohnungen möglichst klimaschonend zu heizen. Das französische Start-up Equium entwickelte daher eine neuartige "akustische Wärmepumpe", die auf keine Kältemittel angewiesen ist.

Wärmepumpe ohne Kältemittel

Kältemittel wie Fluorkohlenwasserstoffe werden aktuell in Wärmepumpen eingesetzt. Sie sind zwar ungiftig und nur schwer entzündbar, haben aber ein erhebliches Treibhauspotential, sollten sie in die Atmosphäre gelangen. Equium will bei seinen Wärmepumpen ohne diese Gase auskommen und auf "Thermoakustik" setzen. Das 2017 gegründete Unternehmen konnte dafür kürzlich 5 Millionen Euro einsammeln.