Wie Wärmepumpen funktionieren und was sie wirklich bringen

Heizen ohne fossile Rohstoffe: Eine Wärmepumpe nimmt sich die Energie zum Heizen aus der Umwelt und schont damit das Klima. Dennoch steht die Wärmepumpe immer wieder unter Kritik: Sehr teuer und ein Stromfresser soll sie sein. Dabei übersteigt der Gewinn der Wärme den Strombedarf um ein Vielfaches: Aus einer kWh Strom bekommt man in der Regel drei bis vier kwH Wärmeenergie.

Wie funktioniert eine Wärmepumpe eigentlich und was ist an der Kritik dran? In der neuen Folge "fuzo explains..." haben wir uns das genauer angesehen.