Hofer Tint Lampen im Test: Kleiner Preis, aber wenig smart

Zum Glück lässt sich Tint auch ganz anders bedienen, nämlich mittels der dem Starterset beigelegten Fernsteuerung. Und die ist mit den zwei enthaltenen Birnen bereits vorkonfiguriert. Zusätzlich gekaufte Lampen müssen extra eingebunden werden. Dieser Prozess ist leider alles andere als intuitiv. Auch beim Vorgehen nach Anleitung klappte das Hinzufügen in unserem Test erst beim dritten Mal. Es war für uns nicht komplett klar, wie lange sich die Lampe nach dem Einschalten im Pairing-Modus befindet, wie nahe die Fernbedienung an das Gerät gehalten werden muss und es ist wichtig darauf zu achten, dass alle drei Beleuchtungsgruppen dabei angewählt sind.

Auch die Zuteilung von Glühbirnen zu eben jenen Gruppen ist anfangs recht verwirrend und umständlich, macht aber durchaus Sinn: So lassen sich drei unterschiedliche Beleuchtungsgruppen gemeinsam, aber auch unabhängig voneinander steuern, um zum Beispiel unterschiedliche Farben oder Lichtstimmungen in einem Raum bzw. in einer Wohnung zu kombinieren. Theoretisch lässt sich die Fernbedienung ihrerseits auch mit smarten ZigBee-fähigen Lampen anderer Hersteller koppeln. Laut Anleitung könne es aber sein, dass in diesem Fall nicht alle Funktionen verfügbar sind.