Honda will einen richtig großen E-SUV auf den Markt bringen

Der japanische Autohersteller Honda arbeitet an einem neuen, großen elektrischen SUV und an einer eigenen E-Plattform.

Honda will im Jahr 2025 einen großen E-SUV auf den (US)-Markt bringen. Das kündigte der japanische Autobauer an. Dieser soll dem Prologue und Acura ZDX, auch zwei E-SUVs, die 2024 auf den Markt kommen sollen, nachfolgen. Der neue, große SUV soll bis zu drei Reihen beinhalten, berichtet The Verge. Das gilt derzeit als „großer Familienhit“ am Markt, und der Kia EV9 sowie der Rivian R1S bieten so etwas.

Eigene E-Plattform

Während der Prologue und der Acura ZDX noch auf der Plattform des amerikanischen Autoherstellers Ultium EV basieren, soll der „neue“ Honda-SUV bereits auf einer eigenen E-Plattform des japanischen Herstellers basieren. Er soll auch fähig sein, Over-The-Air-Updates zu empfangen. Da die Konnektivität und digitale Services bei Honda künftig eine große Rolle fürs Geschäft spielen soll, ist dieser Schritt leicht erklärbar.

Die E-Plattform war von Honda ursprünglich erst für das Jahr 2026 angekündigt. Jetzt will der Hersteller dieser aber um ein Jahr vorziehen.

Honda hat außerdem Ideen, wie seine akkubetriebenen Produkte nachhaltiger werden können. Honda-Chef Toshihiro Mibe stellte im Herbst 2022 seine Vision von einem Haushalt vor, in dem Fahrzeuge, Roller, Rasenmäher und andere Geräte mit derselben Batterie betrieben werden können.