Honda: E-Autos, E-Bikes und Rasenmäher könnten Akkus teilen

Honda hat eine Idee vorgestellt, wie seine akkubetriebenen Produkte nachhaltiger werden können. In einem Interview mit The Drive stellt Honda-Chef Toshihiro Mibe seine Vision von einem Haushalt vor, in dem Fahrzeuge, Roller, Rasenmäher und andere Geräte mit derselben Batterie betrieben werden können.

Honda hat bereits ein System vorgestellt, das die Grundlage dafür bilden könnte. Die "Honda Power Pack Exchanger e:" ist eine Station für die austauschbaren Mobile Power Packs des Unternehmens. Die Station, die in Japan betrieben wird, funktioniert wie ein Warenautomat, der gegen Geld die geladenen Akkus freigibt.