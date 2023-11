Honda stellt neuen E-Motorroller mit Wechselakkus vor

Der japanische Hersteller Honda hat auf einer Motorradmesse in Mailand neben mehreren Benzin-Motorrädern den Elektro-Motorroller SC e: vorgestellt. Er soll 2 Batterien enthalten, die man unter dem Fahrer*innensitz einfach herausziehen und wechseln kann. Wie Electrek berichtet, hat Honda die Mobile Power Pack e: Akkus selbst entwickelt. Sie könnten künftig möglicherweise in bestimmten Märkten an öffentlichen Stationen getauscht werden. Ähnliche Systeme betreiben die Konkurrenten Gogoro und Kymco bereits.