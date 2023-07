E-Autos: So viel kostet der neue Honda mit dem kuriosen Namen

Beim Namen macht es einem Honda mit dem neuen e:Ny1 nicht ganz einfach. Aber so kompliziert ist es dann auch nicht: Man muss die Buchstaben englisch nach der Reihe aufsagen, gefolgt von einem “One” (“I-Än-Wai-Won”) und man hat auch das geschafft.

Der neue Kompakt-SUV aus dem B-Segment ist in Österreich ab 48.990 Euro in der Grundausstattung (vor Förderung) zu haben. Im Vergleich zur Konkurrenz also nicht unbedingt ein Schnäppchen.

Reichweite und Leistung des e:Ny1

Dafür bekommt man einen Akku mit 68,8 kWh, der eine Reichweite von bis zu 412 Kilometer (WLTP) ermöglicht. Neigt sich der Ladestand dem Ende zu, kann man in 45 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden, wie es heißt. Die Leistung liegt bei maximal 150kW bzw. 204 PS. An der Wallbox lädt der neue Honda mit maximal 11 kW.

Der e:Ny1 misst 1,584 Meter in der Höhe, 1,79 Meter in der Breite und 4,387 Meter in der Länge – bei einem Radstand von 2,607 Meter. Die Fahrer*innen können selbst festlegen, was auf dem 10,2-Zoll-Informationsdisplay vor ihnen angezeigt wird. Mittig im Cockpit befindet sich noch ein 15-Zoll-Touchscreen für das Infotainment. Das Auto kommt noch mit heute üblichen Extras wie etwa Drahtlos-Ladepad für Smartphones, Rückfahrkamera, Sensoren und zahlreiche vernetzte Features über die zugehörige App.