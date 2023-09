Prologue EV: Honda präsentiert seinen ersten Elektro-SUV

Der Prologue soll Anfang 2024 erscheinen. Allerdings wird er vorerst nur in den USA verkauft.

Honda hat seinen ersten elektrischen SUV vorgestellt. Im Video wird das Design des Honda Prologue als modern und " neo-robust " (neo-rugged) beschrieben. Dazu lassen sich die größten Reifen (21 Zoll) , die je an einem Honda verbaut wurden, kaufen.

Der Honda Prologue soll eine Reichweite von 480 Kilometern erreichen. Allerdings muss das noch unabhängig geprüft werden. Die Zahl gilt zudem nur für die Version mit Hinterradantrieb. Wie die Reichweite für die Variante mit Allradantrieb aussieht, ist unbekannt. Dafür teilt Honda die Performance der Allradantrieb-Version: 288 PS.

104 Kilometer in 10 Minuten aufladen

Die Batterie hat eine Leistung von 85 kWh und soll an DC-Schnellladestationen mit 155 kW aufladen können. Damit soll man 104 km (65 Meilen) in 10 Minuten hinzufügen können. Honda bietet auch Ladelösungen über "Honda Home Electrification" an. Darüber kann man sich eigene Ladestationen für Zuhause installieren lassen.