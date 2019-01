Honor 8x im Test: Kleiner Preis, großes Display

Schöne Ergebnisse gibt es aber auch, wenn man den AI-Modus verlässt und einen der zahlreichen anderen Modi wählt. Im Blendenmodus lassen sich etwa Fotos in unterschiedlichen Blendengröße machen, die Bandbreite reicht hier von 0,95 bis 16. Mit entsprechend großer Blende lassen sich Fotos mit schöner Tiefenschärfe machen, wie die Beispiele in der Slideshow weiter unten zeigen.

Außerdem gibt es einen Nachtmodus, der mit längerer Belichtungszeit entsprechende Landschafts- und Stadtaufnahmen in der Nacht ermöglicht, dabei werden laut Huawei per AI Verwacklungen eliminiert. Die ebenfalls in der nachfolgenden Slideshow gezeigten Nachtaufnahmen wurden im Test ohne Stativ gemacht: Zwar wirken sie besser als so manch anderes bei Nacht geschossenes Handyfoto, komplett scharf sind sie aber trotzdem nicht. Deutlich besser als Nacht-Landschaftsaufnahmen sind nächtliche Aufnahmen in der näheren Umgebung, zum Beispiel das in der Slideshow gezeigte Bild von einem schwach beleuchteten Balkon.

Bei Selfies schließlich kommt die 2.0-Blende der Frontkamera zur Geltung, die dementsprechend eine gute Tiefenschärfe liefert, so dass sich das Motiv vom Hintergrund anhebt. Auch hier ist die Performance bei guten Lichtverhältnissen aber deutlich besser als nachts bei schwacher Straßenbeleuchtung.