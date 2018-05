HoT gibt allen Kunden mehr Datenvolumen

Der Mobilfunkanbieter HoT bessert seine Tarife nach und gibt allen Kunden, die die Tarife HoT fix, HoT fix Plus und HoT data nutzen, kostenlos einen GB Datenvolumen dazu. Das hat HoT-Chef Michael Krammer im Rahmen einer Pressenkonferenz bekannt gegeben.

Ab sofort stehen bei HoT fix sechs GB für 9,90 Euro monatlich (30 Tage), bei HoT fix Plus acht GB für 13,90 Euro und bei HoT data fünf GB für 5,9 Euro zur Verfügung. An den Freiminuten und Frei-SMS sowie an den Preisen ändert sich nichts.

HoT zählt in Österreich mittlerweile 800.000 Kunden. In Slowenien konnte HoT mit einem ähnlichen Angebot wie in Österreich seit Marktstart vor einem Jahr 40.000 Kunden gewinnen.