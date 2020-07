HP stellt mobilen All-in-One-Drucker vor

Glaubt man der Ankündigung von HP, gibt es zahlreiche Menschen, die unterwegs nicht nur Dokumente drucken, sondern auch scannen wollen. Für diese, wahrscheinlich eher geringe Anzahl an Nutzern, hat HP den Officejet 150 Mobile (400 Euro, Mitte Juni) vorgestellt. Der Thermal-Tintenstrahldrucker schafft bis zu fünf Seiten in Schwarz-Weiß oder 3,5 Seiten Farbe pro Minute, gemessen mit ISO-Testseiten. Scans sind maximal mit bis zu 600dpi möglich. Bei 200dpi sind Scans in Schwarz-Weiß mit bis zu 2,2 Seiten pro Minute, in Farbe bis zu 0,9 Seiten möglich.