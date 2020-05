HTC Re ausprobiert: Handlicher GoPro-Ersatz für den Alltag

Der Akku wird per microUSB geladen und kann nicht getauscht werden. Eine kleine LED an der unteren Hälfte des Griffs warnt den Benutzer zwar, wenn die Akkuladung bedrohlich niedrig ist, ohne Smartphone erfährt der Benutzer aber keine Details. An der Unterseite kann zudem ein Stativ befestigt werden. Neben dem Auslöser befindet sich unterhalb des „Periskops“ eine kleine Taste, mit der die Slow-Motion-Aufnahme gestartet werden kann. Diese werden jedoch nicht in 1080p, sondern 720p mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde aufgezeichnet.

Bilder werden nicht automatisch auf ein gekoppeltes Smartphone übertragen, sondern bleiben auf der microSD-Karte gespeichert. Der Benutzer kann diese jedoch manuell herunterladen. Die im Re verbaute Ultra-Weitwinkellinse nimmt Bilder in einem Winkel von 146 Grad auf und stellt sie so in einer Fisheye-Optik dar, ähnlich wie bei der GoPro. Die App kann diesen Effekt jedoch auf Knopfdruck entfernen, dabei gehen jedoch Bildinformationen verloren.