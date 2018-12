Huawei P30: Handy-Hüllen geben erste Hinweise auf Design

Notch oder Selfie-Loch

Ob dem tatsächlich so ist, bleibt fraglich. Erst vor wenigen Tagen hat Huawei mit dem Nova 4 sein erstes Smartphone vorgestellt, das ohne Notch auskommt und dafür auf ein Selfie-Loch für die Frontkamera setzt. So gesehen, ist eher davon auszugehen, dass auch die kommende P-Reihe die Selfie-Kamera direkt in das Display integriert.