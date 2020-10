Hyundai ruft Elektroauto Kona Elektro wegen Brandgefahr zurück

Hyundai Kona Elektro auch in Österreich in Flammen

Insgesamt sind in Südkorea 25.564 Kona Elektro, die zwischen September 2017 und März 2020 hergestellt wurden. 13 Brände seien in diesem Zusammenhang bisher registriert worden. Darunter einer in Kanada und auch einer in Österreich, schreibt Reuters.

In Österreich oder Deutschland gibt es derzeit noch keinen offiziellen Rückruf des betroffenen Modells. In den USA werde unterdessen ein entsprechender Rückruf vorbereitet, berichtet Cnet. Weltweit könnten insgesamt mehr als 77.000 Fahrzeuge zurückgerufen werden.

In Österreich wurden 2019 wurden 897 Hyundai Kona Elektro zugelassen. 2020 wurden von Jänner bis Ende September 529 Kona Elektro angemeldet.