"Nicht laden!": BMW ruft Plugin-Hybride zurück

Möglicher Kurzschluss beim Laden

In Deutschland seien vom Rückruf insgesamt 1.000 Fahrzeuge betroffen. Lediglich 100 davon wurden bereits an Kunden ausgeliefert. Weltweit seien insgesamt 4.460 Modelle betroffen. Für die in Frage kommenden Modelle gibt es zudem einen Auslieferungsstopp.

BMW habe festgestellt, dass eine Schweißperle am Hochvoltspeicher im Zeitraum von 13. März bis 6. August 2020 nicht vollständig entfernt wurde. Es könnte vorkommen, dass es durch die Verunreinigung beim Ladevorgang zu einem Kurzschluss im Hochvoltspeicher kommen könnte, heißt es von BMW.