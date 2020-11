"Ich bin nicht betrunken, das ist mein Tesla"

Testphase

Der "Full Self Driving"-Modus ist noch in der Testphase und nicht für alle verfügbar, die ihn gebucht haben. Diejenigen, die ihn bereits nutzen können, geben ihr Feedback an Tesla. Da kann mit kleinen und großen Fernupdates regelmäßig umgesetzt werden. Das soll laut Tesla in Zukunft alle 5 bis 10 Tage geschehen.

In den USA wurde der Preis dafür unlängst auf stolze 10.000 US-Dollar angehoben. Das soll als Investition gesehen werden, bis autonomes Fahren tatsächlich verfügbar ist. In Österreich kostet das Feature derzeit 7.500 Euro. Wann es für jeden verfügbar ist, ist allerdings noch unklar. Neben technischen müssen dafür noch rechtliche Hürden genommen werden.