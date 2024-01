Revolutionäre Indoor-Solarzelle macht AAA-Batterien überflüssig

Wer an seine Schulzeit denkt, kann sich vielleicht noch an die Taschenrechner erinnern, die mittels Solarenergie betrieben wurden. Auch so manches Kinderspielzeug setzt auf derartige Solarzellen, die auch im Innenbereich bei wenig Umgebungslicht noch elektrische Energie liefern können.

Auf eine ähnliche Weise will Ambient Photonics die kleinen AA- und AAA-Batterien überflüssig machen. Dafür hat das Start-up aus Kalifornien eine Solarzellentechnolgie weiterentwickelt, die laut eigenen Angaben 3-mal so viel Energie liefert, als konkurrierende Entwicklungen.

Die Solarzelle von Ambient Photonics ist so effizient, dass sie Licht im Innenbereich in elektrische Energie umwandeln kann. Dabei soll sie ausreichend Energie erzeugen können, dass damit zahlreiche, bislang batterie- beziehungsweise akkubetriebene Geräte ausgestattet werden können.

