Infamous Second Son im Test: Weniger Comic, mehr Film

Infamous: Second Son zeigt, was uns zukünftig auf Next-Gen-Konsolen erwartet. Die Grafik und Zwischensequenzen überzeugen, die Kämpfe sind herausfordernd und machen Spaß und auch die Handlung ist gelungen. Will man die ganze Stadt befreien, ist man zehn bis zwölf Stunden beschäftigt. Das Ganze mal zwei, da man Second Son nochmal böse spielen kann, wenn man vorher gut war und umgekehrt.

Da Second Son sich mehr an Filmen als Comics orientiert, können jetzt Gamer dem Spiel eine Chance geben, die der Infamous-Reihe vorher nur wenig abgewinnen konnten. Kann man etwas mit den Spider-Man-Filmen oder X-Men: First Class anfangen, stehen die Chancen gut Infamous: Second Son zu mögen.