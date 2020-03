iOS 13.4 zum Download verfügbar: Das sind die neuen Funktionen

Seit Dienstagabend ist mit iOS 13.4 und iPadOS 13.4 ein neues Apple-Update für iPhones und iPads verfügbar. Mit der neuen Version gehen einige Verbesserungen einher - die von Apple publizierte Liste ist jedenfalls lang. Neben neun Memoji-Sticker hat Apple endlich auch die Ordnerfreigabe über iCloud in der "Dateien"-App integriert. Wie bei anderen Cloud-Diensten können Personen Zugriff auf Ordner bekommen. Auch Zugriffsrechte können festgelegt werden.

Neben kleineren optischen Verbesserungen in der Mail-App und bessere Unterstützung bei der Synchronisation von Inhalten im Auto über CarPlay wurde nun auch die universale Nutzung von Apple-Arcade-Titeln auf sämtlichen Geräten wie iPhone, iPod Touch, iPad, Mac und Apple TV umgesetzt.

Maus- und Trackpad-Unterstützung für iPad

Die wohl größte Neuerung beim Update auf 13.4 ergibt sich für iPad-Nutzer. So bietet Apple erstmals echte Überstützung für Maus und Trackpad an. Diese Funktionalität war bisher nur rudimentär und über Umwege bei den "Bedienungshilfen" in den "Einstellungen" aktivierbar. Nun hat Apple auch aufgrund des neuen iPad Pros viel Arbeit in einen intelligenten Cursor investiert, der sich den Inhalten auf dem Bildschirm anpasst, wie das folgende Video zeigt.