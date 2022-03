iOS 15.4 saugt iPhone-Akku leer: Apple rät abzuwarten

Wer das neue Update installiert, muss das iPhone offenbar häufiger an den Strom stecken.

Sollte das Problem nach diesem Zeitraum noch immer bestehen, soll man sich beim Hersteller melden.

Mögliche Lösungen

Ein Neustart des Smartphones soll den Nutzer*innen nach jedenfalls nichts an der Situation ändern. Es kann jedoch in den Einstellungen geprüft werden, ob die Helligkeit des Displays durch das Update hochgestellt wurde. Außerdem kann man in den Batterie-Einstellungen einsehen, welche Apps den Großteil des Akkus verbrauchen und diese dann eventuell deaktivieren oder deinstallieren.