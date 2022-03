iOS 15.4 ist jetzt da: Das ist neu

Fast 2 Monate lang wurden iOS 15.4 und iPad 15.4 getestet. Jetzt ist es offiziell verfügbar. Neben etlichen Bugfixes bringt es auch praktische Verbesserungen.

So installiert ihr das Update

iOS 15.4 und iPadOS 15.4 werden derzeit weltweit ausgerollt. Im futurezone-Test ist es auf einem iPhone 13 bereits verfügbar. Falls es für euch noch nicht zur Verfügung steht, wird es in den nächsten Tagen soweit sein.

Üblicherweise werdet ihr automatisch über das Update benachrichtigt. Falls ihr nicht warten wollt, geht auf Einstellungen, Allgemein, Softwareupdate.

Um das Update zu installieren, solltet ihr mindestens 3 GB Speicher frei haben. Aufgrund der Größe solltet ihr es lieber per WLAN-Verbindung herunterladen. Der Download und die Installation benötigen eine Weile.

Ihr solltet damit rechnen, dass das Update gut eine halbe Stunde in Anspruch nimmt, bevor es fertig heruntergeladen und installiert ist. Außerdem muss euer iPhone mindestens 50 Prozent Akkuleistung haben oder am Ladestecker hängen.

Das sind die neuen Funktionen

Eine der neuen Funktionen, an denen Apple lange gearbeitet hat, ist Face ID. Die Gesichtserkennung zum Entsperren des iPhones funktioniert jetzt auch, wenn man einen Mund-Nasenschutz trägt. „Nutze Face ID mit Maske“ ist nicht ganz so sicher wie das normale Entsperren. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann deshalb diese Funktion auch deaktivieren. Face ID mit Maske ist nur für die 12er und 13er iPhones verfügbar.

Mit dem Update kommen 37 neue Emojis. Mit dabei sind die schwangere Frau und der schwangere Mann.

Universal Control war zuvor nur als Beta verfügbar. Mit iPadOS 15.4 kann sie jetzt regulär genutzt werden. So ist es möglich einen Mac und das iPad mit nur einer Maus und Tastatur zu bedienen. Mehr zu Universal Control lest ihr hier.

Der EU-Covid-Impfpass kann im Wallet hinterlegt werden. Dazu muss er zuvor in der Apple Health App eingescannt werden.

Wer häufig die Kurzbefehle nutzt, wird sich darüber freuen, dass sich die lästigen Benachrichtigungen davon jetzt ausschalten lassen.

Die amerikanische Siri bekommt ihre fünfte Stimme. Laut Apple gehört die einem Mitglied der LGBTQ+ Community.

Die Tap-to-Pay-Funktion wird in den USA mit iOS 15.4 freigeschaltet. Diese Funktion macht das iPhone zu einem Bezahl-Terminal, das unter anderem Apple Pay, Kredit- und Debitkarten akzeptiert. Dies soll eine Hilfe für kleine Unternehmen, aber auch Gastronomie-Betreiber sein.