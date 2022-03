iPhone 14: Technische Daten geleakt

Einem kürzlich von "Shadow_Leak" veröffentlichter Tweet zufolge wird das günstigste Modell das iPhone 14 sein, womit sich Apple von dem iPhone Mini verabschieden würde. Als verbesserte Version des iPhone 13 soll es mit einem 6,06-Zoll großen OLED-Bildschirm ausgestattet sein. Angetrieben wird es von einem A15 Bionic-Prozessor in Kombination mit 6 GB RAM .

Details zu Pro-Modellen

Glaubt man dem Leak, gibt es bei den Pro-Modelle die wichtigsten Neuerungen: Das iPhone 14 Pro wird mit einem 6,1-Zoll-OLED-LTPO-Bildschirm ausgestattet sein und wieder den gleichen Prozessor- und RAM-Mix haben. Das iPhone 14 Pro Max wird einen 6,7-Zoll-Bildschirm erhalten, ebenfalls mit LTPO-Technologie.

Präsentation erst im Herbst

Ob all die durchgesickerten Informationen auch tatsächlich umgesetzt werden, wird sich erst in wenigen Monaten zeigen. Denn in der Regel präsentiert Apple seine neuen iPhones immer nach dem Sommer. Insofern dürfte der Konzern auch dieses Jahr seine iPhone 14-Modelle im September der Öffentlichkeit vorstellen.