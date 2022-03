Neue Render-Bilder zeigen iPhone 14 Pro ohne Notch

Laut bisherigen Gerüchten werden allerdings nur die Pro-Modelle der nächsten iPhone-Generation auf die breite Display-Einkerbung verzichten. Stattdessen sollen die Frontkamera sowie die Face-ID-Sensoren in einem pillenförmigen sowie einem kreisrunden Kameraloch untergebracht werden.

Die durchgesickerten Render-Bilder stammen von 91mobiles , die auch an weitere Informationen das iPhone 14 Pro betreffend gekommen sind. Demnach wird es mit demselben Display und derselben Bildschirmgröße wie das iPhone 13 Pro auf den Markt kommen.

Ohne dem breiten Notch bieten die iPhone-14-Pro-Modelle mehr Platz für zusätzliche Notification-Symbole und andere Informationen, die in der Statusleiste angezeigt werden können. Die Standardgeräte der iPhone-14-Generation sollen mit dem üblichen Notch ausgestattet sein.

Neuer Chip nur für Pro-Modelle

Ob die Standardgeräte der iPhone-14-Generation auch mit einem 120-Hz-Bildschirm ausgestattet werden, ist noch unklar. Ziemlich sicher scheint indessen, dass die Nicht-Pro-Modelle mit dem A14 Bionic Chip aus dem Vorjahr angetrieben werden, während die Pro-Modelle mit dem neuen A15 Bionic Prozessor ausgestattet sein sollen.

Eine weitere Neuerung betrifft die Größe der Geräte. Offenbar verabschiedet sich Apple dieses Jahr tatsächlich vom iPhone Mini und ersetzt es mit einem deutlich größeren Gerät. So soll es künftig ein iPhone 14 und ein iPhone 14 Max geben, dessen Display-Diagonale an die 6,7 Zoll ausmachen soll.

Präsentation erst im Herbst

Ob all die durchgesickerten Informationen auch tatsächlich umgesetzt werden, werden wir erst in ein paar Monaten sehen. In der Regel präsentiert Apple seine neuen iPhones immer nach dem Sommer. Insofern dürfte Apple auch dieses Jahr seine iPhone 14 Modelle im September der Öffentlichkeit präsentieren.