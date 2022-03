Details zum iPhone 14 geleakt: Apple setzt auf älteren Chip

Das kommende iPhone 14 soll in 4 Modellen erscheinen, die sich deutlich voneinander unterscheiden.

Wenn sich der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo zu Wort meldet, sollte man gut hinhören. Denn seine Vorhersagen zu kommenden Apple-Produkten sind in der Vergangenheit auch meist zugetroffen.

So könnten die iPhone-14-Modelle bezeichnet werden:

Die iPhone-Verkaufszahlen hatten schon in der Vergangenheit gezeigt, dass sich das iPhone Mini im Vergleich zu den anderen Modellen deutlich schlechter verkauft. In China macht etwa das iPhone 13 Mini lediglich 5 Prozent der gesamten iPhone-Verkäufe aus.

iPhone-Verkaufszahlen in China

Unterschiede zwischen Pro- und Nicht-Pro-Modellen

Offenbar will Apple durch die Verwendung des älteren Chips eine stärkere Differenzierung zwischen den Standardgeräten und den Pro-Modellen erzielen. Zu dieser Strategie passen auch die Gerüchte, wonach das iPhone 14 Pro Max in einem völlig neuen und exklusiven Design erscheinen soll, während die anderen 14er-Geräte noch im alten Look auf den Markt kommen sollen.

Demnach sollen auch nur das iPhone 14 Pro sowie das Pro Max die wesentlich bessere Kameraausstattung erhalten. Ob etwa auch der Notch bei den Nicht-Pro-Geräten abgeschafft wird, gilt als unsicher, aber durchaus im Bereich des Möglichen.