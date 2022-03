So werden Smartphones und Laptops bei Refurbed wieder erneuert

Recycelt statt neu: Das Green-Tech- Unternehmen refurbed setzt auf hochwertiges Recycling und erneuert Smartphones, Laptops und Tablets. Ihr Ziel: Weg von der Wegwerfgesellschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Die Produktion von technischen Geräten und der damit einhergehende Elektroschrott sind ein Klimasünder. Ein neu produziertes Smartphone benötigt im Schnitt 13.000 Liter Wasser, um die 79 kg CO2 werden dabei ausgestoßen.

Wie funktioniert ein Refurbishment-Prozess und was steckt hinter der "right to repair"-Bewegung? Wir waren zu Besuch bei AfB, einer der Vertriebspartner von refurbed, und haben uns angesehen, wie Smartphones und Laptops erneuert werden.