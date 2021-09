Wie funktioniert eine SIM-Karte?

Sie ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken: 1991 wurde die erste SIM-Karte von dem deutschen Unternehmen Giesecke & Devrient entwickelt. Alleine in Österreich sind über 18 Millionen SIM-Karten in Verwendung. Während sie vor 30 Jahren so groß wie eine Kreditkarte war, gibt es sie heute heute schon als Nano oder e-SIM.

Was bedeutet der Begriff SIM-Karte eigentlich und wie funktioniert der kleine Prozessor? In der neuen Folge "fuzo explains..." haben wir uns das angesehen.