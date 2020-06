iOS 5 im Test: Aufholjagd auf Android

Seit Mittwoch Abend können Millionen Besitzer von iOS-Geräten (genauer gesagt iPhone 3GS, iPhone 4, iPod touch ab der dritten Generation sowie iPad 1 und iPad 2) auf die neue Software iOS 5 kostenlos updaten. Das Update-Prozedere verlief (und verläuft) aber bei weitem nicht reibungslos und endete für viele Nutzer im Chaos: Schier endlose Download- und Installations-Zeiten, abgestürzte iPhones, iPads und Computer, verlorene E-Mails und Kontakte - Frustberichte über iOS 5 waren vielerorts ( Twitter, Blogs, Büros) zu hören.



Tipps zur Installation

Wer noch nicht auf iOS 5 upgedatet hat, dem ist vor dem Start des Prozesses dringend zu einem vollständigen Backup seines iOS-Geräts zu raten. Zudem sollte man ein, zwei Stunden Zeit einplanen, teilweise brauchten Nutzer aber auch eine ganze Nacht. Keinesfalls sollte man das Kabel ziehen, bevor iPhone und iPad nicht wieder komplett hochgefahren sind (die Geräte starten teilweise drei Mal neu) und der Einführungsdialog durch iOS 5 vollendet ist. Der Computer, mit dem man das Apple-Gerät koppelt, sollte außerdem nicht offline gehen - das sorgte bei vielen für Probleme. Wer sein iOS-Gerät gejailbreakt hat, dem ist dringend von dem Update abzuraten - bis dato gibt es noch keinen Jailbreak für iOS 5.

Hat man den steinigen Weg des Updates ohne Datenverlust hinter sich gebracht, warten zahlreiche neue Funktionen auf den Nutzer, die die Handhabe von iPhone und iPad verbessern sollen. Die wohl wichtigste Neuerung für alle, die sich mit der kabelgebundenen Software-Aktualisierung ärgerten: Alle kommenden Updates werden “over the air” ausgeliefert und benötigen kein iTunes mehr (was Android schon lange kann). Generell ist iOS 5 als Apples (250 Mio. Geräte) Anstrengung zu werten, Software-seitig mit Googles Android (190 Mio. Geräte) und kleineren Web-Diensten und App-Anbietern (z.B. Evernote, Readability) gleichzuziehen. Einige Funktionen sind klar von Android inspiriert, einige überholen derzeitige Android-Features. Die futurezone hat sie sich im Detail angesehen.

1. Notifications - die Mitteilungszentrale

Durch vertikales Streichen vom oberen Bildschirmrand nach unten - ähnlich einem Rollbalken - lässt sich jetzt die Mitteilungszentrale aufrufen. Diese Funktion hat sich Apple eindeutig bei Android abgeschaut, das den Rollbalken schon lange integriert hat. Apples Mitteilungszentrale informiert über Wetterlage (stündliche Aktualisierungen, Aktienkurse in Echtzeit) sowie über eingetroffene E-Mails, SMS und andere Notifications aus installierten Apps. Welche Mitteilungen in welcher Darstellung eingeblendet werden, lässt sich in den Systemeinstellungen festlegen - die Apps müssen jedenfalls Push-Notifications unterstützen, um in die Mitteilungszentrale aufgenommen werden zu können. Ist es anfangs verlockend, viele Apps ( Facebook, Twitter, Google+, Foursquare, WhatsApp, uvm.) dafür aufzudrehen, wird man sie nach der sich einstellenden Nachrichtenflut schnell wieder abdrehen. Denn die Notifications werden auch immer kurz am oberen Bildschirmrand in einer Animation sowie auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Ein Nachteil: Man kann nicht sämtliche Notifications auf einmal abdrehen, sondern immer nur einzelne.



2. iMessage mischt sich unter SMS

Einen Schritt weiter als Google geht Apple mit iMessage. Während man bei Android Kurzmitteilungen über verschiedene Apps ( Google+, Google Talk, Messenger) verschicken kann, integriert iOS 5, Mitteilungen via IP zu versenden, direkt in die SMS-App. Das iPad erhält dafür eine eigene, grüne Nachrichten-App. Erhalten können iMessages (Text, Foto, Video) lediglich andere iOS-5-Nutzer, die über ihre Handynummer identifiziert werden. Zur optischen Unterscheidung werden iMessages blau gefärbt, während herkömmliche SMS grün unterlegt sind. Senden und Empfangen lassen sich unbegrenzt viele iMessages - da die Übertragung von Fotos und Videos einiges an Daten verbraucht, sollte man die Funktion aber nicht als kostenlos ansehen und außerhalb von WLAN-Hotspots das im Mobilfunkvertrag inkludierte Datenguthaben im Auge behalten.

3. Twitter hat sich eingenistet

Wohl im zunehmenden Konkurrenzkampf mit Facebook (z.B. bei Musik-Diensten) hat sich Apple den Kurznachrichten-Dienst Twitter (in Österreich mit knapp 60.000 Accounts) ins Boot geholt. Nach einmaliger Anmeldung in den Einstellungen können Tweets direkt aus den Apps “ Kamera”, “Fotos”, “Karten”, “Safari” und " YouTube” versendet werden - auf Wunsch kann man seinen GPS-Standort hinzufügen. Zudem können die eigenen Twitter-Kontakte mit dem Adressbuch abgeglichen werden, übereinstimmende Einträge werden um Profilbilder und Benutzernamen von Twitter ergänzt. Ob Twitter dadurch mehr Nutzer bekommt und Apples Konkurrenten Facebook schwächen kann, bleibt abzuwarten - immerhin ist davon auszugehen, dass sich die Nutzergruppen von Twitter und Apple bereits ohnehin stark überschneiden.



4. Knipsen mit dem “Lauter”-Knopf

Ein nervendes Problem früherer Versionen hat Apple mit iOS abgeschafft: Der Auslöser der Kamera-App kann jetzt über den “Lauter”-Button an der Hülle betätigt werden - damit werden vor allem Selbstporträts einfacher, bei denen man zuvor immer den virtuellen Knopf am Display erwischen musste. Insider-Tipp: Auch der Lauter-Knopf des mitgelieferten Headsets kann zum Knipsen verwendet werden. Leider verstehen andere Foto-Apps wie Instagram, Hipstamatic oder Camera+ die neue Funktion nicht und regeln bei Betätigung des Plus-Knopfes wie früher die Lautstärke - hier muss dringend nachgebessert werden. Gut gelungen sind die anderen Neuerungen der Foto-App: Nun lässt sich ein Raster zum Ausrichten der Kamera einblenden, in der Vorschau gezoomt wird per “Pinch-to-Zoom”-Geste und mit einem Wisch nach links gelangt man zu den gespeicherten Aufnahmen.



5. Fotostream mit Tücken

Erlaubt man seinen iOS-Geräten (und als Mac-Nutzer dem Programm iPhoto) die neue Funktion Fotostream, werden Aufnahmen automatisch (nur bei WLAN-Verbindung) via iCloud auf die anderen Geräte übertragen. Das funktioniert in Hintergrund sehr schnell und unauffällig - für einige vielleicht zu unauffällig. Denn gerade iPads liegen gerne in Wohnungen herum und werden von mehreren Personen gemeinsam genutzt. Über Fotostream können so sehr leicht Bilder vor die falschen Augen geraten - Nutzer sollten also vorher abwägen, ob ihnen die automatische Synchronisierung spätere Konflikte mit Familienmitgliedern etc. wert ist. Unverständlich ist, warum die Fotos nicht im eigenen iCloud-Account angezeigt werden, sondern dort offensichtlich nur im Hintergrund durchgereicht werden. Zusäzlich problematisch: Einzelne Bilder lassen sich nicht wieder aus dem Fotostream löschen. Bei Android-Geräten gibt es den automatischen Foto-Upload seit längerem in der Google+-App - und dort landen die Fotos online im persönlichen Picasa-Album.



6. Schnappschüsse verbessern

Ein nettes Feature von iOS 5 ist die integrierte Fotobearbeitung. Basisfunktionen wie Beschneiden, Entfernung roter Augen oder automatische Bildoptimierung sind sicher nützlich - kommen aber bei weitem nicht an die Möglichkeiten heran, die Apps wie Snapseed, ColorSplash oder FX Studio Photo bieten.