iOS 8: Die Neuerungen im Überblick

Nach den radikalen Designänderungen im letzten großen Schritt von iOS 6 auf iOS 7, fallen die optischen Änderungen nach dem Update auf iOS 8 nicht so tiefgreifend aus. Apple konzentriert sich mit der neuen iOS-Version eher auf neue Apps, Kompatibilitäts- und Produktivitätsverbesserungen. Was vor der Installation des neuen Betriebssystems zu beachten ist, lest ihr hier.