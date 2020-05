iOS 8 veröffentlicht: Was vor dem Download zu beachten ist

iOS 8 ist für alle iOS-Geräte ab dem iPhone 4s und für alle Tablets ab dem iPad 2 sowie dem iPad mini 1 kompatibel. Bei den iPods können nur Nutzer der neuesten Generation die Aktualisierung durchführen.

Wie jedes Mal, wenn Apple eine neue Version seines Betriebssystems herausbringt, ist der Andrang in den ersten Stunden nach der Veröffentlichung am größten – die Apple-Server glühen und halten diesem Andrang nicht immer stand. Wer das Betriebssystem daher nicht sofort ausprobieren will, ist besser bedient, wenn er noch ein Weilchen zuwartet. Gerade am Anfang betragen die Ladezeiten für das neue Betriebssystem oft trotz schneller Internet-Verbindungen Stunden.