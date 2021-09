Neues iPad Mini hat Probleme beim Scrollen, laut Apple ist das normal

Die Darstellung der Bildschirminhalte auf dem neuen iPad Mini 6 ist beim Scrollen im Hochformat fehlerhaft, wie zahlreiche Nutzer*innen beklagen. Konkret hinkt beim Verschieben der Bildschirminhalte eine Bildschirmhälfte hinterher - das Gesamtbild wirkt "wackelig". Dieser Anzeigefehler wird auch als „Jelly Scrolling“ („Wackelpudding-Effekt“) bezeichnet.

Laut Ars Technica sei zudem eine klare Trennlinie in der Mitte des 8,3 Zoll großen Displays zu sehen.

"Normales" LCD-Verhalten

Für Apple ist dieser Effekt bei LCD-Bildschirmen aber normal, wie der Konzern gegenüber dem Magazin mitgeteilt hat. Diese Bildschirme würden zeilenweise aktualisieren, wodurch es zu kleinen Verzögerungen zwischen der Aktualisierung der Zeilen am oberen und jenen am unteren Bildschirmrand komme. Das gilt für die Display-Ausrichtung im Querformat. Im Hochformat wird aus der Verzögerung zwischen oben und unten, eine Verzögerung zwischen links rechts.

Ars Technica zufolge würde ein solcher Bildschirm-Lauffehler bei anderen LCD-Geräten, wie unter anderem dem iPad Air 4, aber nicht auftreten, sondern sei speziell am iPad Mini 6 zu beobachten. Wie störend der Effekt ist, zeigt der Tech-Redakteur Dieter Bohn von The Verge in einem Zeitlupen-Video.