iPad mini lädt nach Software-Update nicht mehr

Mehrere Nutzer*innen berichten in diversen Apple Foren, dass ihr iPad mini 6 nicht mehr lädt, nachdem es auf die Version iPad OS 15.5 upgedatet wurde. Diesem Problem geht Apple gerade nach und hat ein entsprechendes Memo an Apple-Service-Provider verschickt. Einige User*innen haben entsprechende Fehlermeldungen an Apple gemeldet oder waren mit ihren Geräten in den Shops, als sie nach dem Update bemerkt hatten, dass ihr Gerät nicht mehr lädt.

Reiner Software-Fehler

User*innen, die von dem Problem betroffen sind, sollen das Gerät neu starten. Dies diene als „temporäre Lösung“ des Problems, aber Apple plant ein neues Update 15.6, mit dem sich das Problem lösen lassen soll. Ein Hardware-Tausch des iPads oder des Akkus sei in dem Fall keine Lösung, heißt es. Bei dem Problem handle es sich um ein reines Software-Problem, berichtet MacRumors.