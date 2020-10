iPhone 12: Warum MagSafe das heimliche Killer-Feature ist

Stapelbar

MagSafe ist zudem stapelbar. Apple bietet bereits einen Kreditkarten-Halter an, der magnetisch an der Rückseite der MagSafe-Hülle angebracht – und wenn man will auch schnell wieder abgenommen – werden kann. Die Kreditkarten sind laut Apple vor der magnetischen Strahlung geschützt.

Die ersten Produkte vermitteln einen Eindruck davon, was mit MagSafe künftig alles möglich sein wird. Will man etwa einen Popsocket oder eine andere Form einer Haltehilfe am iPhone 12 anbringen, könnte man das künftig magnetisch machen. Und will man es wechseln oder abnehmen, muss man nicht mehr den Klebstoff runterkratzen.

Auf ähnliche Arten könnte auch anderes Zubehör genutzt werden, wie etwa Anstecklinsen, um der Kamera mehr Zoom oder eine Fischaugenperspektive zu verleihen. Oder ein externes Mikrofon, um bei Filmaufnahmen einen besseren Ton zu haben. Auch könnte man sich künftig sparen Metallplatten am iPhone anbringen zu müssen, um magnetische Halterungen fürs Auto zu verwenden.

Fahrrad, Gimbal, Drohne

Denkbar sind auch magnetische Halterungen fürs Fahrrad, Stative oder die Fernbedienung zur Drohnensteuerung. Wer solche Universalhalterungen schon einmal genutzt hat, weiß, wie fummelig einige davon zu verwenden sind und kennt das mulmige Gefühl, wenn Plastikkrallen das Smartphone-Display und -Gehäuse in die Mangel nehmen.

Die Liste geht weiter: Wie wäre es mit einem Gimbal, den man magnetisch anbringt, anstatt eine Halterung nutzen zu müssen? Oder wie wäre es, wenn man das kompakte Akkupack einfach nur an die Rückseite des iPhone 12 magnetisch anbringt, anstatt es mit einem Kabel verbinden und dann irgendwie gemeinsam mit dem iPhone in der Hand halten zu müssen? Man könnte auch das iPhone 12 mit einer Art magnetischen Sticker verschönern, um es individuell zu gestalten – ohne es tatsächlich zukleben zu müssen.

Einige dieser Anwendungsmöglichkeiten funktionieren nur, wenn die magnetische Verbindung stark genug ist. Möglich wäre aber ein Hybrid-Design für spezielle Anwendungen, bei denen der Magnet zusätzlich durch eine Mini-Halterung unterstützt wird, anstatt eine große, unschöne Plastikhalterung verwenden zu müssen.